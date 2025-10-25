В Беларуси стартовал третий сезон военно-патриотического турнира "Вызов"

Сильные и отважные вновь на боевой передовой. В Беларуси стартовали отборочные заезды военно-патриотического турнира "Вызов". Сегодня за звание лучших борются ребята из Брестского региона.

Для отважных и смелых помех не существует! Несмотря на дождь, юные патриоты из Брестского региона на боевой передовой - полигоне учебного центра Военной академии Белая Лужа под Борисовом.

Одно из самых сложных испытаний - обкатка танками. Задача школьников - сидя в окопе, встретить машину, сделать несколько выстрелов в броню, подождать, пока танк проедет, а потом вслед уходящему танку бросить имитационную гранату. Подобное испытание курсанты Военной академии проходят на I и II курсах.

"Было очень страшно. Когда начала стрелять, все оглушило сразу. Когда я сидела в окопе, боялась смотреть на танк, но все прошло хорошо", - поделилась эмоциями одна из участниц.

Впереди у ребят еще одно испытание - преодоление полосы препятствий.