В Беларуси стартует Неделя родительской любви
Автор:Редакция news.by
В Беларуси стартует Неделя родительской любви. Она приурочена ко Дню матери и Дню отца.
Одной из самых заметных акций станет запуск социальной рекламы на телеканалах, билбордах и в общественном транспорте. А для молодой аудитории запустят креативный марафон семейных роликов в TikTok под названием "Все начинается с семьи". Участникам предложат показать, как семья помогает в карьере и личностном росте.
Центральным мероприятием станет форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство" при участии Совета Республики.