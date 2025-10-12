Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Беларуси стартует Неделя родительской любви. Она приурочена ко Дню матери и Дню отца.

Одной из самых заметных акций станет запуск социальной рекламы на телеканалах, билбордах и в общественном транспорте. А для молодой аудитории запустят креативный марафон семейных роликов в TikTok под названием "Все начинается с семьи". Участникам предложат показать, как семья помогает в карьере и личностном росте.

Центральным мероприятием станет форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство" при участии Совета Республики.

Разделы:

ОбществоСемья и дети

Теги:

Неделя родительской любвипраздник