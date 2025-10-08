3.69 BYN
В Беларуси упростили процесс переноса номеров в сеть других операторов
В Беларуси упростили процесс переноса номеров к другим операторам связи, сделав его значительно быстрее и удобнее. Нововведение вступило в силу 5 октября в соответствии с постановлением Совета министров.
Процедура осталась прежней: достаточно обратиться в офис желаемого оператора и подать заявление. Важно, чтобы номер был оформлен на вас, не имел задолженностей и не был заблокирован. Основное изменение касается только сроков переноса.
"Если абонент решил перенести номер и подал заявление до 14:00, например, сегодняшнего дня, а оператор не имеет к нему никаких претензий, то к исходу дня абонент может перейти в другую сеть. С этим ранее возникали определенные проблемы", - пояснил Дмитрий Корзун, начальник управления Министерства связи и информатизации Беларуси.
Параллельно наблюдается заметный рост интереса белорусов к базовым тарифам от всех трех операторов связи (за последние полгода на них перешли более 70 тыс. человек).