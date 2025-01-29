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В Беларуси уточнили, что запрещено делать во время прохождения ЦТ

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Постановлением Совета Министров от 24 января 2025 года № 41 скорректированы постановления правительства по вопросам организации и проведения централизованного тестирования. Об этом сообщает БЕЛТА.

В частности, уточнен перечень запрещенных действий для абитуриентов во время прохождения ЦТ. В него дополнительно включены требования о том, что абитуриентам нельзя иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы на любом носителе, письменные заметки и иные устройства приема, хранения и передачи информации. Кроме этого, уточнено, что нельзя выносить из аудиторий и пункта проведения ЦТ экзаменационные материалы, листы для рабочих записей, фотографировать экзаменационные материалы, а также разговаривать между собой, произвольно выходить из аудитории.

Правовым актом также уточнен перечень абитуриентов, с которых не взимается плата за прием и оформление документов для участия в ЦТ.

Отдельные положения постановления № 41 вступают в силу с 13 марта 2025 года, иные - с 30 января 2025 года.

ЦТ