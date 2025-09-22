В Беларуси увеличат нормы оплаты за школьное питание: какие изменения будут с 1 октября

Забота о здоровье детей - главный приоритет. В Беларуси с 1 октября денежные нормы расходов на питание детей в учреждениях образования будут увеличены на 5 %. Это предусмотрено Постановлением Совета Министров № 500. Решение о корректировке принято с учетом анализа цен на продовольствие. При этом сегодня важно сохранить качество питания.

В столичной гимназии № 23 сегодня стоит задача не просто накормить каждого (это 460 человек), а еще и предложить качественное и сбалансированное питание. Ежедневно в меню есть мясо, овощи, фрукты, молочные продукты, а в буфете всегда - свежая выпечка.

Ирина Пасюкевич, директор гимназии № 23 г. Минска:

"Мы организовываем питание исходя из медицинских показателей. На сегодняшний день у нас 27 ребят получают диетическое питание, которое контролируется медицинским работником".

Что касается цен на питание, то с 1 октября они увеличатся. Рост незначительный и будет зависеть от возраста ребенка, типа учебного заведения и продолжительности пребывания. Например, для родителей ребенка в 6-м классе обычной городской школы плата за месяц вырастет на 3,08 рубля при одноразовом питании и на 5,94 рублей при трехразовом питании.

Людмила Крупская, директор Комбината школьного питания г. Минска:

"Примерно в двухнедельные рационы осеннего периода включено 137 блюд. 60 из них - из информационного сборника, разработанного Министерством образования Республики Беларусь. А также входят наши новые фирменные 9 блюд: 4 салата, 3 горячих блюда, 1 суп и 1 напиток. Необходимо отметить, что в осенний период включены два продукта, ранее не используемые в питании детей - сельдерей и дайкон".

Последний раз денежные нормы расходов на питание школьников корректировали 2 года назад. Сейчас это стало необходимостью с учетом анализа цен на продовольствие. Причем родители вносят плату лишь за продукты питания, а услуги по приготовлению блюд включены в господдержку.

Люция Михальчук, начальник отдела по организации питания Академии образования Министерства образования Беларуси:

"Бесплатным питанием обеспечиваются все учащиеся первых-четвертых классов, а также 5-11-х классов, проживающие и обучающиеся в учреждениях образования, расположенных в сельской местности. Кроме того, государством гарантируется бесплатное питание еще 15 категориям учащихся: это дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды и другие категории".