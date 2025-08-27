3.69 BYN
В Беларуси узаконено зачисление в 1 класс не по району
1 сентября впервые сядут за парты около 90 тыс. юных белорусов. В 2025 году пересмотрели границы микрорайонов, закрепленных за школами, что обеспечит более равномерное распределение учеников. В первую очередь рассматриваются документы от родителей, кто проживает в закрепленном районе. Если же в школе остаются места, то подать документы могут и те, кто проживает в других районах.
"Чтобы претендовать на зачисление на свободное место, родители подают соответствующее заявление. После окончания сроков приема документов детей, проживающих по микрорайону, руководство учреждения образования приступает к рассмотрению заявлений, поданных на свободные места. Заявления рассматриваются в порядке очередности их подачи", - рассказала зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова.
Напомним, подача документов на свободные места в учреждения образования завершится уже 28 августа.