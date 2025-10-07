3.68 BYN
В Беларуси ужесточат меры за использование беспилотников
В Беларуси ужесточат меры наказания за использование гражданских беспилотников и авиамоделей. Изменения в вопросах уголовной и административной ответственности входят в число ключевых нововведений одного из законопроектов, который одобрили сенаторы.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Технический прогресс не стоит на месте, БПЛА являются участниками воздушного движения, соответственно создают угрозу как общественным, так и национальным интересам. В случае бесконтрольной эксплуатации они могут нарушить личные права граждан, в первую очередь право на частную жизнь. Поэтому установление подобного рода превентивных правовых механизмов является действенной защитой и гарантией соблюдения законодательства, а также недопущение противоправных действий".
Всего в Совете Республики одобрили 6 законопроектов. При разработке опирались на национальные интересы и потребности белорусов. Задача - заложить прочный правовой фундамент на будущее.