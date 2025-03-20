В Беларуси вспоминают узников фашистских концлагерей

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде.

По всей стране проходят траурные мероприятия - к памятным знакам белорусы несут венки и цветы. Вспоминают и другие трагические страницы военной летописи. Так, сегодня в Минске дали старт городской конференции "Память о Великой Победе!" Актив международного форума - более полутысячи человек - все представительницы прекрасного пола. Открытие конференции символично прошло у стелы "Минск - город-герой". К подножию обелиска возложили цветы и минутой молчания почтили память жертв войны.