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В Беларуси ввели лицензирование на вывоз картофеля
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В Беларуси ввели лицензирование на вывоз картофеляnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5ebd31e-77e7-487c-b937-04bd0dbbbb2b/conversions/e357d10d-f03f-476b-95d9-86788656a272-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5ebd31e-77e7-487c-b937-04bd0dbbbb2b/conversions/e357d10d-f03f-476b-95d9-86788656a272-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5ebd31e-77e7-487c-b937-04bd0dbbbb2b/conversions/e357d10d-f03f-476b-95d9-86788656a272-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5ebd31e-77e7-487c-b937-04bd0dbbbb2b/conversions/e357d10d-f03f-476b-95d9-86788656a272-xl-___webp_1920.webp 1920w
Правительство Беларуси ввело лицензирование вывоза картофеля. Об этом говорится в подписанном соответствующем постановлении. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу правительства.
Вывоз данной продукции за пределы Беларуси будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.
Лицензирование позволит обеспечить контроль над запасами, а также за экспортными потоками картофеля в связи с растущим спросом и высокой ценой на него за пределами Беларуси.
Мера временная. Срок действия ограничения - три месяца.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.