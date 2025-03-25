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В Беларуси ввели лицензирование на вывоз картофеля

В Беларуси ввели лицензирование на вывоз картофеля

Правительство Беларуси ввело лицензирование вывоза картофеля. Об этом говорится в подписанном соответствующем постановлении. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу правительства.

Вывоз данной продукции за пределы Беларуси будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.

Лицензирование позволит обеспечить контроль над запасами, а также за экспортными потоками картофеля в связи с растущим спросом и высокой ценой на него за пределами Беларуси.

Мера временная. Срок действия ограничения - три месяца.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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