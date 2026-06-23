В Беларуси выращивают рапс 40 лет

В различных отраслях и процессах агропромышленного комплекса Беларуси растет роль растениеводства. Одна из перспективных и ценных агрокультур - рапс, который выращивают в Беларуси ровно 40 лет.

Все достижения и урожайные успехи этой масличной культуры обсудили накануне в Жодино на Международной научной конференции. Она собрала специалистов отрасли в НПЦ по земледелию Академии наук.

По словам экспертов, ценность рапса - в высоком содержании белка, а это плюс для животноводства. Средняя урожайность рапса стремится к 30 ц/га. Для более высокой результативности белорусские ученые сотрудничают с российскими коллегами.

Ядвига Пилюк, завотделом масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"Предшественник - это одно из его достоинств. Потому что не было бы рапса, я думаю, не было бы таких площадей пшеницы. Рапс оставляет после себя практически 85 % калия, 50 % азота, 50 % фосфора. И достает фосфор из труднодоступных соединений - ни одна культура так не может. Ну, раньше у нас люпин был, а сейчас рапс. И очень важно, чтобы мы работали в гармонии, тогда у нас будет пребывать на полях - и рапс будет востребован, и урожай зерновых культур будет достойный".

Ядвига Пилюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ded398ec-6062-4ecf-a21d-7f48ae4a7d06/conversions/4f567b64-230c-4a80-a08b-22ef51e351fe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ded398ec-6062-4ecf-a21d-7f48ae4a7d06/conversions/4f567b64-230c-4a80-a08b-22ef51e351fe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ded398ec-6062-4ecf-a21d-7f48ae4a7d06/conversions/4f567b64-230c-4a80-a08b-22ef51e351fe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ded398ec-6062-4ecf-a21d-7f48ae4a7d06/conversions/4f567b64-230c-4a80-a08b-22ef51e351fe-xl-___webp_1920.webp 1920w

Людмила Горлова, завотделом Всероссийского НИИ масличных культур имени В. С. Пустовойта:

"Рапс сейчас у нас на подъеме. Например, в Российской Федерации посевные площади под рапсом, как под озимым, так и под яровым, выросли в несколько раз. То есть эта культура из нишевой переросла в категорию основных масличных. На нее возлагаются большие надежды, и она является, можно так сказать, самой рентабельной сейчас из разряда масличных культур. С белорусскими коллегами обменялись материалом, родительскими линиями и создаем совместные гибриды".

Людмила Горлова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8c03381-a3bf-4fae-850d-c0f40faffb25/conversions/b7dbdea0-6a3e-4a30-9504-a0cac8e9e160-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8c03381-a3bf-4fae-850d-c0f40faffb25/conversions/b7dbdea0-6a3e-4a30-9504-a0cac8e9e160-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8c03381-a3bf-4fae-850d-c0f40faffb25/conversions/b7dbdea0-6a3e-4a30-9504-a0cac8e9e160-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e8c03381-a3bf-4fae-850d-c0f40faffb25/conversions/b7dbdea0-6a3e-4a30-9504-a0cac8e9e160-xl-___webp_1920.webp 1920w

По словам экспертов Министерства сельского хозяйства и продовольствия нашей страны, рапс - самая экономически рентабельная культура. Большой спрос стимулирует и работу над повышением урожайности рапса.

Виталий Кулак, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Рапс в сельскохозяйственной отрасли все-таки остается самой рентабельной культурой на сегодняшний день. И я уверен, что с тем уровнем технологий, которые мы сегодня имеем, - а технологии не стоят на месте, мы видим, какой шаг сделан за последнее время. Раньше урожайность в 10-15 ц/га считалась эффективной, мы думали, что это предел. Сегодня же вышли новые сорта, и на отдельных площадях мы получаем уже за 50 ц/га".

Виталий Кулак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a760c81c-1c81-411b-bfaf-d10a52ddde0d/conversions/2bcfd136-14ef-40f4-86b1-b87b4e96232d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a760c81c-1c81-411b-bfaf-d10a52ddde0d/conversions/2bcfd136-14ef-40f4-86b1-b87b4e96232d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a760c81c-1c81-411b-bfaf-d10a52ddde0d/conversions/2bcfd136-14ef-40f4-86b1-b87b4e96232d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a760c81c-1c81-411b-bfaf-d10a52ddde0d/conversions/2bcfd136-14ef-40f4-86b1-b87b4e96232d-xl-___webp_1920.webp 1920w