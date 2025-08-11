3.72 BYN
В Беларуси вывели сорт винограда для производства сухого белого вина
В Институте плодоводства НАН Беларуси отрабатываются технологии выращивания белорусских сортов винограда для технической переработки. Один из первых отечественных сортов технического назначения уже получил рабочее название "Лорет". С таким названием он передан в Государственную систему сортоиспытания.
"В непростых условиях 2025 года мы имеем неплохую нагрузку на куст. Уже насчитывается порядка 2-3 кг на растение. Это говорит о том, что сорт реализует свою продуктивность, является устойчивым к основным болезням винограда", - заметил в "Актуальном интервью" директор Института плодоводства НАН Беларуси Александр Таранов. К тому же предварительные результаты показали и хорошую оценку на пригодность для изготовления виноградного вина.
Эксперт напомнил, что в институте собрано 530 сортообразцов винограда, и это крупнейшая коллекция во всей Восточной Европе. "Нужно сказать, что в Беларуси имеются наработки по всем направлениям - и техническим, и столовым сортам винограда", - заключил Александр Таранов.