В Беларуси вывели сорт винограда для производства сухого белого вина

В Институте плодоводства НАН Беларуси отрабатываются технологии выращивания белорусских сортов винограда для технической переработки. Один из первых отечественных сортов технического назначения уже получил рабочее название "Лорет". С таким названием он передан в Государственную систему сортоиспытания.

"В непростых условиях 2025 года мы имеем неплохую нагрузку на куст. Уже насчитывается порядка 2-3 кг на растение. Это говорит о том, что сорт реализует свою продуктивность, является устойчивым к основным болезням винограда", - заметил в "Актуальном интервью" директор Института плодоводства НАН Беларуси Александр Таранов. К тому же предварительные результаты показали и хорошую оценку на пригодность для изготовления виноградного вина.