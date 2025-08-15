В Беларуси завершается прием документов в первые классы

Белорусские школы готовы к новому учебному году. 15 августа завершается прием документов в первые классы. Более 2,5 тысячи школ примут около миллиона учеников.

Чтобы обеспечить комфортные условия для обучения, были отремонтированы и открыты новые учебные заведения.

С 2025 года школьников будут подвозить на экскурсии, спортивные и другие воспитательные мероприятия в пределах населенных пунктов. Также для 55 тысяч учащихся школьные автобусы будут курсировать до учреждения образования и обратно.