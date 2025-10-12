В Беларуси завершается расчистка лесов после ураганов - вся древесина будет использована

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28d908f2-5599-477e-a586-0c957a34a68c/conversions/f968b667-cca9-4563-9d36-d87c1e0ea8c4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28d908f2-5599-477e-a586-0c957a34a68c/conversions/f968b667-cca9-4563-9d36-d87c1e0ea8c4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28d908f2-5599-477e-a586-0c957a34a68c/conversions/f968b667-cca9-4563-9d36-d87c1e0ea8c4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/28d908f2-5599-477e-a586-0c957a34a68c/conversions/f968b667-cca9-4563-9d36-d87c1e0ea8c4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Работы по расчистке поврежденных стихией лесных территорий в Беларуси идут в запланированном графике и будут полностью завершены до 1 декабря. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик в "Актуальном интервью".

Наиболее серьезный удар стихии пришелся на Могилевскую область, где было зафиксировано большое количество буреломов. Повреждения затронули как город Могилев, так и Могилевский район, включая направление в сторону Шклова.

"Все идет в графике. До 1 декабря все эти поврежденные площади будут расчищены", - заявил министр лесного хозяйства.

Однако работы осложняются особенностями местности. "Конечно, проблему нам создает эта болотистая местность и мелколесье такое. Экономического эффекта там не получаем никакого. Затраты превышают в два раза доходы", - пояснил Александр Кулик.

В таких экономически нецелесообразных случаях принимается решение оставлять древесину для сохранения биоразнообразия. "Смысла нет гробить технику, напрягать людей, а доходов не получить никаких. Все-таки экономика же тоже должна быть", - отметил министр.

Что касается использования полученной древесины, то она вся направляется в переработку, хотя и не в тех объемах, которые изначально планировались. Особое внимание уделяется программе по производству щепы, так как большое количество котельных работают на ней.