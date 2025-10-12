3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
В Беларуси завершается расчистка лесов после ураганов - вся древесина будет использована
Работы по расчистке поврежденных стихией лесных территорий в Беларуси идут в запланированном графике и будут полностью завершены до 1 декабря. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик в "Актуальном интервью".
Наиболее серьезный удар стихии пришелся на Могилевскую область, где было зафиксировано большое количество буреломов. Повреждения затронули как город Могилев, так и Могилевский район, включая направление в сторону Шклова.
"Все идет в графике. До 1 декабря все эти поврежденные площади будут расчищены", - заявил министр лесного хозяйства.
Однако работы осложняются особенностями местности. "Конечно, проблему нам создает эта болотистая местность и мелколесье такое. Экономического эффекта там не получаем никакого. Затраты превышают в два раза доходы", - пояснил Александр Кулик.
В таких экономически нецелесообразных случаях принимается решение оставлять древесину для сохранения биоразнообразия. "Смысла нет гробить технику, напрягать людей, а доходов не получить никаких. Все-таки экономика же тоже должна быть", - отметил министр.
Что касается использования полученной древесины, то она вся направляется в переработку, хотя и не в тех объемах, которые изначально планировались. Особое внимание уделяется программе по производству щепы, так как большое количество котельных работают на ней.
Отмечается, что несмотря на снижение общего объема заготовки древесины с 6,5 млн кубов в 2024 году до 4 млн в 2025-м, потребности в дровах на предстоящую зиму будут полностью обеспечены.