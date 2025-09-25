В Беларуси завершился сезон экстремальных автосостязаний YUKA DRIVE FEST Джимхана

Фото pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d559d6dd-558e-47f7-b3ff-3f414daeea54/conversions/abe9e6fa-9ff9-4996-8cd8-7c5c3415e1f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d559d6dd-558e-47f7-b3ff-3f414daeea54/conversions/abe9e6fa-9ff9-4996-8cd8-7c5c3415e1f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d559d6dd-558e-47f7-b3ff-3f414daeea54/conversions/abe9e6fa-9ff9-4996-8cd8-7c5c3415e1f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d559d6dd-558e-47f7-b3ff-3f414daeea54/conversions/abe9e6fa-9ff9-4996-8cd8-7c5c3415e1f5-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото pexels.com

Четыре этапа от Казани до Москвы и финал в городе, который до последнего оставался засекреченным. Это фишка YUKA DRIVE FEST Джимхана - нового современного ультрамодного автосостязания.

Чемпионом прошлого сезона был Алексей Шендюков из Витебска. В розыгрыше текущем белорусских пилотов в этих российских соревнованиях стало еще больше. Организаторам оставалось только обозначить конкретную площадку на карте нашей страны.

Стремительно развивающийся в Беларуси автомотоспорт уже приучил искушенную публику к картингу, дрифту или кольцевым гонкам. Даже эндуро (это когда на мотоциклах по бездорожью) не кажется чем-то заморским. По такому же пути идет и Джимхана.

Один из участников соревнований пользовался у болельщиков особым вниманием. Поклонники юмористического жанра сразу узнали популярного российского комика Дениса Дорохова. И да, он тоже в Джимхане. И хоть самим видом спорта занимается не так давно, состязание в Логойске ему запомнится точно надолго. Гонщик прошел в топ-32 и проехал так называемый "джокер" – элемент, на который решился далеко не каждый участник этапа.

"Мне очень приятно, что мой первый опыт в профессиональном состязании Джимхана случился именно в Беларуси. У меня был один заезд, но это был медиазаезд, а вот именно так честно, с квалификацией случилось здесь", - поделился участник YUKA DRIVE FEST Джимхана Денис Дорохов.

Небольшой экскурс в историю. Само слово "джимхана" впервые появилось в английском языке, но было заимствовано из хинди, в переводе означает буквально "место для упражнений". Как дисциплина автомобильного спорта появилась в Японии во второй половине XX века.

"Нужно запоминать трассу, при этом думать, как ты едешь, рулить и успевать нажимать педали и рычаги. Это очень тяжело", - отметил участник YUKA DRIVE FEST Джимхана Алексей Манчукевич.

Поехать не туда - для Джимханы в порядке вещей, ведь маршрут организаторы объявляют исключительно накануне самих гонок.

Задел бочку или прошел зону дрифта на прямых колесах - штраф. Не коснулся машиной специального мяча - плюс секунды к финишному времени. Пропустил элемент - опять штраф. Но есть на трассе и бонус, хотя взять его решается не каждый. Это бетонная конструкция, в которую нужно попасть, она очень узкая, по ширине машины.

Поменять колесо, снять оторвавшийся во время заезда бампер, охладить шины и двигатель - это все забота механика. Среди авто для Джимханы представители немецкого, японского, американского автопромов. Отдельная любовь - это родные "Жигули". И хоть Джимхана в плане авто будет попроще того же самого дрифта, в свой транспорт вложиться все же придется.

Есть еще один нюанс. С автоматической коробкой передач выступать на Джимхане можно, но бесполезно - механике она проиграет. Так что, если вы уже сейчас задумались о том, чтобы получить права и, может быть, в будущем поучаствовать в соревнованиях, занимайтесь в автошколе по старинке, ведь сдающим экзамены в ГАИ на автомате по закону ездить на механике запрещено.

Итак, в Логойск на финал приехали 55 пилотов. После техконтроля остался 41. Во второй день квалифицировались 32. И началась борьба за выживание. Атмосфера была накалена настолько, что техника просто не выдерживала. Одних пришлось тушить, другие на ходу разувались, теряя покрышки. Поломки третьих были настолько серьезны, что вернуться в гонку уже возможности не было. Не повезло и прошлогоднему чемпиону Алексею Шендюкову. Во втором заезде финала у его авто слетела шина, продолжать гонку было невозможно.

Адреналин, эмоции, желание победы, горячая кровь и холодная голова. Вот, что объединяет этих парней и даже девчонок. А Джимхана помогает реализовать свои желания и амбиции. Хотя, говорят, любовь к экстриму заложена у нас на генетическом уровне.

Джимхана - это больше, чем просто гонка. Это то, что мастерски бьет в каждый из органов ваших чувств. Запах жженой резины и отголоски рева моторов будут преследовать вас даже после. Адреналин и дофамин заставят вспоминать увиденное вновь и вновь. Даже если вы просто зритель.