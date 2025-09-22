3.64 BYN
В Беларуси завершился гоночный сезон YUKA DRIVE FEST Джимхана
20-21 сентября Логойск стал притяжением поклонников автоспорта. Зрителей ожидали зрелищные заезды, напряженные дуэли сильнейших пилотов и кульминационная битва за победу.
Курорт "Логойск" - это место силы не только для любителей горных лыж или сноубордов. Центр является символом белорусского дрифта.
На выходных здесь собрались поклонники скорости, дыма и запаха паленой резины - комплекс принимал пятый, финальный этап серии YUKA DRIVE FEST Джимхана.
Это довольно молодая, но стремительно развивающаяся дисциплина автоспорта в России, в которой сочетаются дрифт, дрэг-рейсинг и кольцевые гонки. Именно в Беларуси и завершался второй полноценный сезон фестиваля.
Александра Масс, директор по развитию YUKA DRIVE FEST Джимхана:
"Мы каждый год делаем один город секретным и объявляем его на четвертом этапе. В 2024 году городом N стали Объединенные Арабские Эмираты, а в 2025 году мы приехали в Беларусь, потому что чемпионом прошлого сезона стал пилот из Беларуси Алексей Шендюков, к нам стало присоединяться все больше пилотов из этой чудесной страны. Мы подумали, что самое лучшее место для расширения географии нашего проекта - это Беларусь".
По регламенту заезды джимханы проходят по зеркальной трассе - два пилота стартуют одновременно по симметричным маршрутам. Время фиксируется с помощью дрэговой телеметрии, которая обеспечивает высокую точность и объективность результатов, но главная сложность для пилотов - выучить уникальную конфигурацию.
На джимхане трасса остается всегда коварной, судья в виде времени - строгим, а аудитория - требовательной. Успех в данной дисциплине автоспорта приходит лишь к тем, кто понимает: скорость сама по себе ничто без контроля.
"В джимхане может поучаствовать любой желающий на любом автомобиле, потому что четкость в управлении преобладает над мощностью транспорта", - подчеркнула участница YUKA DRIVE FEST Джимхана Антонина Князева.
"Мне очень приятно, что мой первый опыт в профессиональной джимхане случился в Логойске. Город порадовал невероятной погодой ", - отметил участник YUKA DRIVE FEST Джимхана Денис Дорохов.
"Безумно классные организаторы как по отношению к пилоту, так и к зрителю. Людей пришло очень много. Я думаю, это самый важный критерий", - поделился участник YUKA DRIVE FEST Джимхана Павел Капшай.
На этап джимханы в Логойске заявились 55 пилотов, но только 32 лучших прошли квалификацию. Кто точно выиграл от заездов, так это болельщики. Среди фанатов автоспорта и стар и млад - доступ на гонку был свободным. Самые ярые поклонники автоспорта могли проехать на G-Taxi.
Юрий Бычек, организатор автоспортивных тренировок по тайм-аттак команды Uracing:
"Эмоции просто супер! Главное - собраться, запомнить трассу, проехать все качественно".
Прибудет ли джимхана в следующем сезоне в Логойск - вопрос пока открыт, на этом сезон в автоспорте еще не завершен. На середину октября в Стайках запланирован финальный, четвертый этап Кубка Беларуси по дрифту серии PRO 2.