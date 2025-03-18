В Белом доме раскрыли настрой Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп в преддверии телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "серьезно" настроен на достижение мира на Украине, заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс.

"Президент Путин уважает президента Трампа, потому что понимает, с кем имеет дело. Трамп во второй раз стал президентом США, ранее у них были очень хорошие рабочие отношения, они уважали друг друга... Трамп настроен серьезно и, в конечном счете, он хочет добиться мира, что, вероятно, ему удастся сделать за очень короткий промежуток времени", - заявил Филдс в комментарии телеканалу NewsNation.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 мск во вторник.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.

По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.