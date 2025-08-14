3.72 BYN
В белорусских вузах каждый пятый бюджетник обучается по целевому направлению
Каждый пятый бюджетник в дневной форме получения образования в белорусских вузах - целевик. Об этом на пресс-конференции о предварительных итогах вступительной кампании в вузы сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович, сообщает БЕЛТА.
План приема абитуриентов на обучение по целевым направлениям в этом году вырос и составил около 6,6 тыс. человек. "На целевые места документы подали более 8 тыс. желающих. В итоге зачислено 5,9 тыс. целевиков, то есть практически каждый пятый бюджетник в дневной форме получения образования. Наибольшее количество целевиков зачислено по медицинским, педагогическим, инженерным специальностям", - рассказал Александр Баханович.
Он отметил, что впервые с этого года в личных кабинетах на сайте Республиканского института контроля знаний абитуриенты могли сделать предварительную запись для подачи документов в вуз в удобные для них дату и время. При этом была сохранена традиционная возможность подачи документов. Новой возможностью воспользовались более 15 тыс. абитуриентов, что позволило избежать очередей и обеспечить равномерный прием абитуриентов во все дни работы приемных комиссий.
"Вступительная кампания этого года прошла организованно и в полном соответствии с Правилами приема, для абитуриентов и их родителей были созданы комфортные условия. Итоги вступительной кампании позволяют сделать вывод о правильности принятых решений по организации приема абитуриентов. Искренне поздравляем зачисленных первокурсников и желаем всем студентам успешной учебы по выбранной специальности", - заключил первый замминистра образования.