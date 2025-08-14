В белорусских вузах каждый пятый бюджетник обучается по целевому направлению news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Каждый пятый бюджетник в дневной форме получения образования в белорусских вузах - целевик. Об этом на пресс-конференции о предварительных итогах вступительной кампании в вузы сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович, сообщает БЕЛТА.

План приема абитуриентов на обучение по целевым направлениям в этом году вырос и составил около 6,6 тыс. человек. "На целевые места документы подали более 8 тыс. желающих. В итоге зачислено 5,9 тыс. целевиков, то есть практически каждый пятый бюджетник в дневной форме получения образования. Наибольшее количество целевиков зачислено по медицинским, педагогическим, инженерным специальностям", - рассказал Александр Баханович.

Он отметил, что впервые с этого года в личных кабинетах на сайте Республиканского института контроля знаний абитуриенты могли сделать предварительную запись для подачи документов в вуз в удобные для них дату и время. При этом была сохранена традиционная возможность подачи документов. Новой возможностью воспользовались более 15 тыс. абитуриентов, что позволило избежать очередей и обеспечить равномерный прием абитуриентов во все дни работы приемных комиссий.