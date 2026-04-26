V Белорусско-российский патриотический форум "Нам жить и помнить" объединил 3 тыс. студентов

Пятый, юбилейный и уже традиционный Белорусско-российский патриотический форум "Нам жить и помнить" объединил две союзные страны. В рамках встречи участники посетили мемориальный комплекс "Хатынь", а также приняли участие в диалоговых площадках и пленарных заседаниях.

"Я уже второй год приезжаю в Беларусь. Чудесная страна, чудесный город. Минск - по-настоящему столица: огромные широкие улицы, которым я поразился еще в прошлом году. Очень чисто, а белорусы замечательные и очень приятные люди. Огромное вам спасибо. Я желаю процветания Белорусскому государственному медицинскому университету. Хочу, чтобы эта традиция никогда не засыпала", - отметил студент Воронежского государственного медицинского университета (Россия) Андрей Земсков.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

"Это инициатива наших студентов, которые неоднократно выезжали в Российскую Федерацию. К нам тоже приезжали российские ребята, совместно родилась такая идея - организовать и объединять на площадке Белорусского государственного медицинского университета патриотические мероприятия в рамках форума "Нам жить и помнить".