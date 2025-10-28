В Беловежской пуще обнаружили редкий вид грибов - фиолепиота золотистая

По словам специалистов Национального парка "Беловежская пуща", этот необычный гриб видели очень немногие, и теперь у посетителей пущи есть уникальная возможность полюбоваться им вживую. Гриб бывает довольно крупных размеров. Шляпка в диаметре достигает 5-25 см, имеет цвет от бледно- до ярко-оранжевого и охры. Ножка 6-25 см в высоту и 1-5 см в толщину. Шляпка и ножка покрыты чешуей.