В Беловежской пуще обнаружили редкий вид грибов - фиолепиота золотистая
Редкий гриб - феолепиоту золотистую (Phaeolepiota aurea) - обнаружили в Беловежской пуще. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам специалистов Национального парка "Беловежская пуща", этот необычный гриб видели очень немногие, и теперь у посетителей пущи есть уникальная возможность полюбоваться им вживую. Гриб бывает довольно крупных размеров. Шляпка в диаметре достигает 5-25 см, имеет цвет от бледно- до ярко-оранжевого и охры. Ножка 6-25 см в высоту и 1-5 см в толщину. Шляпка и ножка покрыты чешуей.
Как показали последние исследования, плодовые тела фиолепиоты содержат следы ядовитой синильной кислоты, которая до конца не исчезает при термообработке. Кроме того, феолепиота накапливает кадмий в количествах, превышающих допустимый минимум.
Феолепиоты растут прямо рядом со входом в Музей природы в Национальном парке.