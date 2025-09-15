В БГУ представили стратегию развития до 2030 года

Новая стратегия развития БГУ до 2030 года. В ее основе результаты в научно-техническом развитии и национальные социально-экономические приоритеты.

Стратегия позволит укрепить достижения университета и продолжить развитие. Акцент делается на повышении качества работы с учетом подготовки высокопрофессиональных специалистов.

Также в планах совершенствование цифровой среды и интеграция искусственного интеллекта в образовательный процесс. Университет успешно реализует миссию "Быть всегда первым".