В Ботаническом саду проходит семейный фестиваль "Город профессий Букидс"
Автор:Редакция news.by
В 20-й раз семейный фестиваль "Город профессий Букидс" собирает друзей. В Ботаническом саду самые маленькие гости могут получить так называемую "трудовую книжку" и попробовать себя в роли специалиста.
Представлено свыше 100 профессий: кондитер, водитель, иллюстратор сказок и многие другие.
Татьяна Юзефович, организатор фестиваля:
"Раннее у нас были различные темы: книги, образование, спорт. Сейчас мы решили сделать фестиваль профессий. В 2019 году у нас появилась такая идея".
Посетителей ожидает масса интерактивных площадок, мастер-классов, развлекательных и образовательных локаций, фотозон и фудкорт.