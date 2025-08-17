В Ботаническом саду проходит семейный фестиваль "Город профессий Букидс"

В 20-й раз семейный фестиваль "Город профессий Букидс" собирает друзей. В Ботаническом саду самые маленькие гости могут получить так называемую "трудовую книжку" и попробовать себя в роли специалиста.

"Раннее у нас были различные темы: книги, образование, спорт. Сейчас мы решили сделать фестиваль профессий. В 2019 году у нас появилась такая идея".