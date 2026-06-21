В Бресте покажут военно-историческую реконструкцию с участием пяти стран

Директор Брестского государственного областного центра молодежного творчества Виктор Иванов и руководитель военно-патриотического клуба "Гренада" Виктор Пенза рассказали, какая техника задействована в постановке и кто принимает участие.

Виктор Иванов подчеркнул, что реконструкция проходит именно на том месте, где в 1941 году шли реальные бои - на Кобринском укреплении Брестской крепости. Здесь свой последний бой принял майор Гаврилов на 32-й день войны, 23 июля. Организаторы совместно с мемориальным комплексом воспроизводят оборону пограничной заставы Андрея Митрофановича Кижеватова, а также события на 62-м укрепрайоне в Брестской области.

Особое внимание уделяется исторической точности: воссоздается даже прорыв Самвела Матевосяна на бронеавтомобиле, который проходил непосредственно рядом с местом реконструкции.

"В этом году в реконструкции задействовано более 10 единиц тяжелой и легкой техники. Среди уникальных автомобилей -ГАЗ-АА ("полуторка"), немецкие "Кюбельваген", Framo, танк Т-3, а также гражданские машины. Участники приезжают из пяти стран, включая Японию, - клуб исторической реконструкции Ивахаши-сан, который сотрудничает с организаторами уже более 10 лет", - поделился Виктор Иванов.

Самому старшему реконструктору - 85 лет. Он играет почтальона 1941 года на историческом велосипеде 1939-го. Он участвует не только в реконструкции, но и в марше реконструкторов, и в торжественно-траурных мероприятиях, которые проходят в ночь с 21 на 22 июня.

Руководитель военно-патриотического клуба "Гренада" Виктор Пенза рассказал, что его воспитанники также участвуют в реконструкции. Они разбивают полевой лагерь с палатками, готовят пищу и воссоздают быт - это неотъемлемая часть работы.