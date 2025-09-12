В Бресте проходит чемпионат ОСВОД по спасательному многоборью

Брест принимает 45-й Открытый республиканский чемпионат ОСВОД по спасательному многоборью.

На базе областного центра олимпийского резерва по гребле лучшие спасатели Беларуси демонстрируют мастерство в борьбе за высшие награды. Чемпионат проверяет участников не только на скорость и выносливость, но и на умение принимать решения в нестандартных ситуациях, планировать свои действия и координироваться с командой.

Как отметил начальник водолазно-спасательной службы Гродненской областной организации ОСВОД Олег Ивашко, есть коварные упражнения - например, подача спасательного круга, при выполнении которого приходится рассчитывать на удачу, поскольку сказывается и ветровая обстановка, и настрой участников.

Андрей Чернявский, председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах:

"Цель и основная задача - это повышение профессионального мастерства работников ОСВОД, отработка до автоматизма практических навыков спасания людей, обмен опытом между областными организациями и работниками ОСВОД и, конечно же, выявление сильнейших работников ОСВОД и сильнейших команд ОСВОД".