В Бресте прошел заключительный день Международного форума Союзного государства

В Бресте 22 июня состоялся заключительный день Международного форума Союзного государства. В приветствии участникам Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что выявляя новые факты геноцида белорусского народа, мы даем правовую оценку преступлениям фашистов, чтобы защитить память о безвинных жертвах и воинах, которые совершили великий подвиг.

Во время пленарного заседания форума было отмечено, что именно молодежь должна стать ключевым проводником правды о прошлом.

"Не нужно бояться говорить правду, не нужно бояться лишней жесткости, если оно действительно так и было, если фашистские оккупанты творили эти зверства на наших землях, не нужно бояться говорить действительно ту правду, которая была. Нужно доносить ее так, как оно было, чтобы ни в коем случае эти ужасы на наших землях больше не повторились, нужно об этом ежедневно говорить и говорить", - заявила завотделом национального архива Беларуси Ульяна Колобаева.

Ульяна Колобаева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43ec8e0-5a06-4d22-a604-75abf98aa7b5/conversions/93c42fcf-d484-4eef-a329-fcb6568e7faa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43ec8e0-5a06-4d22-a604-75abf98aa7b5/conversions/93c42fcf-d484-4eef-a329-fcb6568e7faa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43ec8e0-5a06-4d22-a604-75abf98aa7b5/conversions/93c42fcf-d484-4eef-a329-fcb6568e7faa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43ec8e0-5a06-4d22-a604-75abf98aa7b5/conversions/93c42fcf-d484-4eef-a329-fcb6568e7faa-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы будем дальше продолжать эту работу. Ее нельзя останавливать. И мы приложим все возможное и невозможное для того, чтобы предупреждать фальсификацию, воспитывать у молодежи чувство ответственности и уважения к героическому подвигу. Мы будем способствовать тому, чтобы сохранить память поколений о тех подвигах, о каждом дне, часе, минуте, шаге советского народа, который проливал свою кровь за то, чтобы мы сейчас под солнечным мирным небом стояли и могли развиваться, жить нашу жизнь", - отметил первый зампредседателя Молодежной палаты при парламентском собрании союза Беларуси и России Ян Острожинский.

Ян Острожинский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12222c22-b279-4c6c-b283-c327c74ffe5b/conversions/e80d7ebe-ceea-4604-a1bb-0f3e55e1edb5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12222c22-b279-4c6c-b283-c327c74ffe5b/conversions/e80d7ebe-ceea-4604-a1bb-0f3e55e1edb5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12222c22-b279-4c6c-b283-c327c74ffe5b/conversions/e80d7ebe-ceea-4604-a1bb-0f3e55e1edb5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12222c22-b279-4c6c-b283-c327c74ffe5b/conversions/e80d7ebe-ceea-4604-a1bb-0f3e55e1edb5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Так звучит голос молодежи Союзного государства, в том числе и на международной арене. О чем еще говорить на масштабном патриотическом форуме? Ну, конечно, о великом наследии двух стран. Белорусы и россияне - братские народы. У стран общая история, корни, глубокая духовная и культурная связь. И что важно, жители 2 государств не просто хранят общее историческое достояние, но и выступают единым фронтом против фальсификации общей истории.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Заинтересованный диалог парламентариев, общественных деятелей, ученых, исследователей, представителей педагогического сообщества, лидеров мнений из разных стран подтвердил, что формат общения по вопросам защиты исторической памяти, предложенный два года назад Парламентским собранием Союза Беларуси и России, востребован. Состоялся уникальный обмен мнением, опытом. Для нас важно, что миролюбивая объединительная повестка, которую продвигают президенты Беларуси и России, а также инициативы союзных парламентариев, поддерживается дружественными нам государствами".

Игорь Сергеенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/397dad7e-20b5-4041-b0a5-92874adcd346/conversions/7eba5521-0aa7-4006-b581-74b52977d2d0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/397dad7e-20b5-4041-b0a5-92874adcd346/conversions/7eba5521-0aa7-4006-b581-74b52977d2d0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/397dad7e-20b5-4041-b0a5-92874adcd346/conversions/7eba5521-0aa7-4006-b581-74b52977d2d0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/397dad7e-20b5-4041-b0a5-92874adcd346/conversions/7eba5521-0aa7-4006-b581-74b52977d2d0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России:

"Наш форум призван защитить память. Если у нас ее отберут, если перечеркнут подвиг тех, кто выстоял в Бресте, победил в Сталинграде, у нас не будет истории. А без истории у нас не будет государств, которые мы представляем. Мы это должны не просто хорошо осознавать, а делать со своей стороны все, чтобы это не произошло. Вечная память погибшим. Мы должны сделать все для того, чтобы ее передать будущим поколениям. В этом является в том числе миссия форума".

Вячеслав Володин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9eee73b4-20ae-4707-8696-688140137b74/conversions/2ccd1530-44e3-4458-a829-84ece45edbe4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9eee73b4-20ae-4707-8696-688140137b74/conversions/2ccd1530-44e3-4458-a829-84ece45edbe4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9eee73b4-20ae-4707-8696-688140137b74/conversions/2ccd1530-44e3-4458-a829-84ece45edbe4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9eee73b4-20ae-4707-8696-688140137b74/conversions/2ccd1530-44e3-4458-a829-84ece45edbe4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Попытки переписать историю - первый шаг к возрождению радикальных идей. И если мы забудем, какой ценой ковалась Великая Победа и создавалось то, что имеем, то и ориентиры потеряем.

"Наш форум - это тоже в определенной степени системный вклад в эту работу, в обеспечение национальной безопасности нашего государства и сохранение мира на нашей земле. Это сегодня ответ всем тем, кто призывает нас к войне и толкает нас на нее. Этого не будет. Мы уважаем и ценим свою историю. Мы понимаем, куда нам двигаться и что делать сегодня, опираясь на международный опыт, чтобы сохранить поступательный и спокойный путь развития Беларуси, которым мы гордимся. Наша задача - сохранить этот путь, основанный на преемственности, уважении к предкам и подвигу героев Великой Отечественной войны, которые есть в каждой белорусской семье", - отметил зампредседателя комиссии парламентского собрания союза Беларуси и России Сергей Клишевич.

Сергей Клишевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fafef9ed-ad7e-4612-a909-4d6ff53d30b1/conversions/8d42c566-3541-49e5-a5ea-22a1fc950d6a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fafef9ed-ad7e-4612-a909-4d6ff53d30b1/conversions/8d42c566-3541-49e5-a5ea-22a1fc950d6a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fafef9ed-ad7e-4612-a909-4d6ff53d30b1/conversions/8d42c566-3541-49e5-a5ea-22a1fc950d6a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fafef9ed-ad7e-4612-a909-4d6ff53d30b1/conversions/8d42c566-3541-49e5-a5ea-22a1fc950d6a-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Республика Беларусь приняла закон о геноциде белорусского народа. В Российской Федерации по-другому он называется, но с тем же смыслом также принят соответствующий закон. И наши законодательные акты, они как раз и направлены на то, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне и передать ее следующим поколениям. По-другому не может быть, потому что мы все участвовали в референдуме, который был посвящен обновлению Конституции, и все знаем о том, что там закреплена норма прямого действия, которая требует всем поколениям сохранять эту память", - рассказал зампредседателя парламентского собрания союза Беларуси и России Вадим Ипатов.

Вадим Ипатов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8f9c649-b944-4eaa-be90-7d4c42bca01a/conversions/f7069c21-bdfc-4390-9241-e0b7d8181ff8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8f9c649-b944-4eaa-be90-7d4c42bca01a/conversions/f7069c21-bdfc-4390-9241-e0b7d8181ff8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8f9c649-b944-4eaa-be90-7d4c42bca01a/conversions/f7069c21-bdfc-4390-9241-e0b7d8181ff8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8f9c649-b944-4eaa-be90-7d4c42bca01a/conversions/f7069c21-bdfc-4390-9241-e0b7d8181ff8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Противодействие идеологии неонацизма, которая сегодня представляет прямую угрозу миропорядку - это одна из центральных тем трехдневного международного форума. Что важно? Сохранить историческое достояние в эпоху угроз и вызовов современности. Сила - в единстве.