В Бресте сделал первую остановку уникальный передвижной музей "Поезд Победы"

Прибыл в Беларусь и свою первую остановку сделал в Бресте уникальный передвижной музей "Поезд Победы". В составе 12 вагонов, из них 10 - экспозиционные. Каждый - это отдельная история, в которой переплетаются драматические события военных лет и реальные судьбы людей.

Экспозиция выстроена от мирного времени до победы, включая оборону Брестской крепости и битву под Москвой.

"Такой материал подобран, который не может оставить равнодушным. Действительно какие-то вещи я услышала для себя в первый раз" , - отметила одна из пассажиров поезда.

"В вагонах, где было много людей, было очень страшно. Ты больше узнаешь о том, что происходило раньше. Возможно, это поможет как-то в изучении истории", - поделилась впечатлением пассажир поезда.