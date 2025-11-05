В Бресте заработала патриотическая смена для участников проекта "Поезд Памяти"

В Бресте заработала военно-патриотическая смена "Наследники победителей". В эти дни молодежь посещает диалоговые площадки и экскурсии, посвященные страницам нашей военной истории. Ребята уже побывали в Брестской крепости. Эти 35 юных белорусов - участники проекта "Поезд Памяти".

Доминика Руселевич, участница проекта "Поезд Памяти" (Гродненская область):

"Я понимала, что это за проект, что мы проедем по местам, где была война, получим очень бурные эмоции как радости, так и грусти. Это классный проект, который нужно и далее продвигать, чтобы будущие дети, наши братья и сестры, знали, как мы получили мир".

"Молодое поколение - это именно то поколение, которое должно нести историческую память будущим поколениям, своим внукам. Это очень важный проект, который сохраняет память", - отметила Карина Мурашко, участница проекта "Поезд Памяти" (Смолевичи).

Виктор Рафалович, зампредседателя Брестского облисполкома:

"Поезд Памяти" - это инициатива, которая уже стала традиционной не только в Республике Беларусь, но и постепенно охватывает страны постсоветского пространства. Эту традицию мы будем продолжать развивать, уже ведутся подготовительные мероприятия к участию в проекте в 2026 году".