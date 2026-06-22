В Бресте завершился форум "Великое наследие - общее будущее"

Попытки переписать историю - это первый шаг на пути к возрождению радикальных идей. А если мы забудем, какой ценой ковалась наша великая победа, то потеряем все ориентиры. Это мнение участников Международного форума "Великое наследие - наше общее будущее".

"Молодежь является одним из ключевых факторов сохранения исторической памяти. Это вопрос преемственности поколений и передачи памяти о героических подвигах нашим потомкам. Мы будем продолжать эту работу - ее нельзя останавливать. Мы приложим все усилия, чтобы противостоять фальсификации истории и воспитывать у молодежи чувство ответственности и уважения к подвигу советского народа. Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить память о каждом дне, каждом часе и каждом шаге тех, кто проливал кровь за то, чтобы мы сегодня могли жить под мирным небом, развиваться и строить свою жизнь".