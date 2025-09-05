В Брестской детской областной больнице прошла благотворительная акция для ребят ко Дню знаний

С началом учебного года пациентов Брестской детской областной больницы поздравили представители УВД и благотворительного фонда "Безопасные дороги".

Ребята не смогли присутствовать на торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний. Для юных белорусов были подготовлены нужные и вкусные подарки - сладости, рюкзаки, канцтовары, фликеры, а еще школьникам в очередной раз напомнили о правилах поведения на дороге, разъяснили нюансы нововведений, касающихся передвижения на средствах персональной мобильности и велосипедах, которые вступили в силу 1 сентября.

"Мне очень подняли настроение все эти подарочки, они такие красивые. Я так обрадовалась, когда мне что-то подарили. Школу люблю, я отличница, увлекаюсь плаванием и люблю рисовать", - радостно рассказала пациентка.

Виктор Лишаков, директор благотворительного фонда "Безопасные дороги":

"Мы приехали, чтобы поднять настроение ребятам, оказать им поддержу, пожелать скорейшего выздоровления, а также напомнить, как важно соблюдать ПДД и правила безопасного поведения на дорогах".

Виктор Лишаков, директор благотворительного фонда "Безопасные дороги" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c955ff9-f04b-4796-91eb-54f42685fe9c/conversions/6ae6e673-fb3c-4578-881b-6729f659e2d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c955ff9-f04b-4796-91eb-54f42685fe9c/conversions/6ae6e673-fb3c-4578-881b-6729f659e2d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c955ff9-f04b-4796-91eb-54f42685fe9c/conversions/6ae6e673-fb3c-4578-881b-6729f659e2d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c955ff9-f04b-4796-91eb-54f42685fe9c/conversions/6ae6e673-fb3c-4578-881b-6729f659e2d7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Моськина, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:

"Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП с участием детей и подростков. Уважаемые родители, разговаривайте с детьми о соблюдении элементарных правил поведения, в том числе и на дороге. На своем примере показывайте детям, как правильно себя вести. Помните, что только совместными усилиями мы сможем обеспечить безопасность детей".

Наталья Моськина, официальный представитель УВД Брестского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8437cee2-6755-472d-85fe-250933032018/conversions/10c81dad-4101-4bd9-acd3-443708a5afec-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8437cee2-6755-472d-85fe-250933032018/conversions/10c81dad-4101-4bd9-acd3-443708a5afec-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8437cee2-6755-472d-85fe-250933032018/conversions/10c81dad-4101-4bd9-acd3-443708a5afec-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8437cee2-6755-472d-85fe-250933032018/conversions/10c81dad-4101-4bd9-acd3-443708a5afec-xl-___webp_1920.webp 1920w