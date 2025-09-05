3.70 BYN
В Брестской детской областной больнице прошла благотворительная акция для ребят ко Дню знаний
С началом учебного года пациентов Брестской детской областной больницы поздравили представители УВД и благотворительного фонда "Безопасные дороги".
Ребята не смогли присутствовать на торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний. Для юных белорусов были подготовлены нужные и вкусные подарки - сладости, рюкзаки, канцтовары, фликеры, а еще школьникам в очередной раз напомнили о правилах поведения на дороге, разъяснили нюансы нововведений, касающихся передвижения на средствах персональной мобильности и велосипедах, которые вступили в силу 1 сентября.
"Мне очень подняли настроение все эти подарочки, они такие красивые. Я так обрадовалась, когда мне что-то подарили. Школу люблю, я отличница, увлекаюсь плаванием и люблю рисовать", - радостно рассказала пациентка.
Виктор Лишаков, директор благотворительного фонда "Безопасные дороги":
"Мы приехали, чтобы поднять настроение ребятам, оказать им поддержу, пожелать скорейшего выздоровления, а также напомнить, как важно соблюдать ПДД и правила безопасного поведения на дорогах".
Наталья Моськина, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
"Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими статистическими показателями ДТП с участием детей и подростков. Уважаемые родители, разговаривайте с детьми о соблюдении элементарных правил поведения, в том числе и на дороге. На своем примере показывайте детям, как правильно себя вести. Помните, что только совместными усилиями мы сможем обеспечить безопасность детей".
Масштабное обновление Брестской детской областной больницы находится на завершающей стадии, серьезное преображение идет поэтапно с 2020 года.