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В Брестской крепости открыли мемориальную зону "Скорбь"
21 июня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" открыли памятную зону "Скорбь". Она находится в западной части цитадели. Именно там в послевоенное время была обнаружена знаменитая надпись: "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина". Проект - результат реализации трехлетней программы Союзного государства.
Новая бронзовая скульптура "Скорбь" теперь часть мемориала "Брестская крепость-герой". Композиция расположена на северо-западной стороне Центрального острова, в руинах 44-го стрелкового полка. Проект Союзного государства символичный. В бронзе - вся боль жен и матерей, потерявших своих родных в годы войны.
В основе идеи - фотография 1965 года. На ней изображена вдова лейтенанта Кузнецова, приникшая к кирпичной стене со слезами на глазах. Фигура этой женщины в бронзе - собирательный образ всех, кто потерял близких в страшном вихре войны.
Над композицией начертаны символичные слова писателя Сергея Смирнова: "Народная память о героях Брестской крепости полна не только скорби, но и подвига". Часть мемориала - также Стена Памяти, посвященная защитникам крепости.
Илья Лавникович, скульптор:
"Все мои прадеды воевали. Для меня само создание этой работы - глубокое, тяжелое переживание, ее в первую очередь нужно было пропускать через себя. По-другому автор, создатель, не прочувствовав, сделать этого не сможет. Изучил огромное количество тяжелых видеозаписей расстрелов, было непросто".
Анатолий Маркевич, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
"Это святые места для каждого разумного человека, который знает историю, и что происходило на этом месте. Трагедия, боль, беда. Люди приходят сюда для того, чтобы помолчать, оценить пройденный путь, вынести для себя уроки истории и сказать, что подобного, что произошло в 1941 году, не должно повториться".
22 июня на эту территорию крепости немцы выпустили около 5 тыс. снарядов и реактивных мин. Многие из бойцов, командиров и их семей даже не успели проснуться и понять, что началась война. Мемориальная зона расположена на историческом участке, где была найдена знаменитая надпись: "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина". Она позволит впервые за многие годы открыть доступ для посетителей в западную часть цитадели, которая ранее использовалась как служебная территория.
В цитадели мужества, принявшей первый удар врага на рассвете 22 июня, - нескончаемый поток людей. А в эти минуты в крепости - предпремьерный показ кинофильма "Семь верст до рассвета". Уже после полуночи начнется кульминация марафона памяти - митинг-реквием и масштабная реконструкция в Кобринском укреплении.