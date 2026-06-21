В Брестской крепости открыли мемориальную зону "Скорбь"

21 июня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" открыли памятную зону "Скорбь". Она находится в западной части цитадели. Именно там в послевоенное время была обнаружена знаменитая надпись: "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина". Проект - результат реализации трехлетней программы Союзного государства.

Новая бронзовая скульптура "Скорбь" теперь часть мемориала "Брестская крепость-герой". Композиция расположена на северо-западной стороне Центрального острова, в руинах 44-го стрелкового полка. Проект Союзного государства символичный. В бронзе - вся боль жен и матерей, потерявших своих родных в годы войны.

В основе идеи - фотография 1965 года. На ней изображена вдова лейтенанта Кузнецова, приникшая к кирпичной стене со слезами на глазах. Фигура этой женщины в бронзе - собирательный образ всех, кто потерял близких в страшном вихре войны.

Над композицией начертаны символичные слова писателя Сергея Смирнова: "Народная память о героях Брестской крепости полна не только скорби, но и подвига". Часть мемориала - также Стена Памяти, посвященная защитникам крепости.

Илья Лавникович, скульптор news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/364fca8d-1a6d-4407-a300-fd48ea6dc51e/conversions/20924c23-94ff-47ed-b7e1-6f30f4d0eaa2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/364fca8d-1a6d-4407-a300-fd48ea6dc51e/conversions/20924c23-94ff-47ed-b7e1-6f30f4d0eaa2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/364fca8d-1a6d-4407-a300-fd48ea6dc51e/conversions/20924c23-94ff-47ed-b7e1-6f30f4d0eaa2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/364fca8d-1a6d-4407-a300-fd48ea6dc51e/conversions/20924c23-94ff-47ed-b7e1-6f30f4d0eaa2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Илья Лавникович, скульптор:

"Все мои прадеды воевали. Для меня само создание этой работы - глубокое, тяжелое переживание, ее в первую очередь нужно было пропускать через себя. По-другому автор, создатель, не прочувствовав, сделать этого не сможет. Изучил огромное количество тяжелых видеозаписей расстрелов, было непросто".

Анатолий Маркевич, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4780aa4-6ecf-4b36-a495-5c0bcfc8c1bf/conversions/748125be-f608-4703-9bba-96425e51b495-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4780aa4-6ecf-4b36-a495-5c0bcfc8c1bf/conversions/748125be-f608-4703-9bba-96425e51b495-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4780aa4-6ecf-4b36-a495-5c0bcfc8c1bf/conversions/748125be-f608-4703-9bba-96425e51b495-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4780aa4-6ecf-4b36-a495-5c0bcfc8c1bf/conversions/748125be-f608-4703-9bba-96425e51b495-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анатолий Маркевич, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

"Это святые места для каждого разумного человека, который знает историю, и что происходило на этом месте. Трагедия, боль, беда. Люди приходят сюда для того, чтобы помолчать, оценить пройденный путь, вынести для себя уроки истории и сказать, что подобного, что произошло в 1941 году, не должно повториться".

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22 июня на эту территорию крепости немцы выпустили около 5 тыс. снарядов и реактивных мин. Многие из бойцов, командиров и их семей даже не успели проснуться и понять, что началась война. Мемориальная зона расположена на историческом участке, где была найдена знаменитая надпись: "Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина". Она позволит впервые за многие годы открыть доступ для посетителей в западную часть цитадели, которая ранее использовалась как служебная территория.