В Брестской области ликвидируют последствия непогоды. По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 13 м/с пострадали 5 населенных пунктов в Малоритском и Столинском районах.

Повреждены кровли 37 сельскохозяйственных зданий, 10 жилых домов, 1 магазина и 2 хозяйственных построек. Зафиксированы 6 случаев падения деревьев в Столинском районе. Пострадавших нет.

Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев.