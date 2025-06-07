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В Брестской области ликвидируют последствия непогоды
В Брестской области ликвидируют последствия непогоды. По оперативным данным, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 13 м/с пострадали 5 населенных пунктов в Малоритском и Столинском районах.
Повреждены кровли 37 сельскохозяйственных зданий, 10 жилых домов, 1 магазина и 2 хозяйственных построек. Зафиксированы 6 случаев падения деревьев в Столинском районе. Пострадавших нет.
Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев.
Фото МЧС