В Быховском районе на делянках пропадают кубометры древесины после летних ураганов
Внедрение новейших технологий не значит попустительство и разбазаривание наших традиционных ресурсов. Сохранить главное богатство страны - лес, а еще навести порядок в пострадавших от стихий дубравах - задачи для тех, кто занимается охраной природных ресурсов, их восстановлением. Но темпы нужно ускорить, считают в Комитете госконтроля. Ведь там, где заготовленная древесина залеживается, она приходит в негодность. Наши корреспонденты вместе со специалистами изучили ситуацию на месте.
Быховский район. Один из наиболее пострадавших от стихии в Могилевской области. На помощь коллегам в расчистке лесов от ветровалов и буреломов пришли лесхозы со всей страны, дополнительная техника, люди. Тысячи гектаров в деле.
Галина Кудрова, главный лесничий Быховского лесхоза:
"В 2024 году было разработано 2296, за 2025 год уже разработано 1140 га. Работы продолжаются. Все понимают сложность и важность поставленных задач".
Несмотря на это, ситуация в районе непростая. От буреломов еще не очищено 1,5 тыс. гектаров леса. Уже понятно, что этот объем до конца года убрать не получится. Отправляемся в рейд со специалистами Госконтроля и Минлесхоза в Ново-Боярское лесничество.
Труднодоступность мест, где хранится древесина, замечают специалисты, снижает темпы работ. В этом массиве площадью в 10 тыс. гектаров устроена всего одна дорога. Но не только поэтому растут штабеля прямо в лесу. Проблема гораздо глубже - заготовленный лес остается невостребованным.
Нередко лесозаготовители превращают в склады пожарные лесные разрывы. Этот - уже протяженностью в 3 км. Правда, в такую пору года они трудно проходимы для тяжелой техники.
В Быховском районе в лесу лежит почти 150 тыс. кубометров древесины. Среди заготовленного объема - 10 тысяч кубов деловой дервесины. Под открытым небом она теряет в качестве. По информации Госконтроля, половина ценного сырья уже повреждена.
Последствия стихии продолжают устранять не только в Быховском районе. В целом в Могилевской области даже с учетом помощи лесхозов, концерна и частников заготовлена лишь половина из 2 млн кубов древесины.
Александр Панкратов, замначальника управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплекса Комитета госконтроля Могилевской области:
"Бурелом порядка 10 га, на которых произрастает в основном осина и береза. Во-первых, она сильно переувлажнена. Если мы даже ее заготовим, вывезем с этой лесосеки полученную древесину, в основном это будут дрова. И мы опять положим их на склад. То есть мы деньги вложили, заготовили, вывезли, получили зарплату, израсходовали горюче-смазочные материалы, положили на склад, а отдачи никакой".
Нужно учитывать все до мелочей, считают специалисты. Тем более, когда речь идет о главном богатстве Беларуси. В стране заготовлено более 5 млн. кубометров древесины. Нужны нестандартные решения, которые позволят вовлечь ее в оборот и получить прибыль. И принимать их нужно в ближайшее время.
Василий Руденик, начальник управления контроля за работой природоохранного комплекса, лесохозяйственной отрасли и проблем Чернобыля Комитета госконтроля Беларуси:
"Именно в Быховском лесхозе Могилевской области в поврежденном лесном фонде находится в заготовленном виде 145 тысяч куб м древесины. Это значительные объемы, которые, по словам директора лесхоза, не востребованы, по сути, никому не нужны. Нами подготовлен проект письма в адрес премьер-министра, где мы предлагаем рассмотреть этот важнейший вопрос переработки этой всей заготовленной древесины внутри страны, дабы не допустить ее порчи".
Снижать темпы заготовки древесины также не допустимо. Сплошными санитарными рубками в этом году в стране были охвачены более 12 тысяч гектаров. Работа в лесах продолжается.
Александр Угрин, начальник управления Министерства лесного хозяйства Беларуси:
"В первую очередь проводится разработка ветровала-бурелома, который образовался 10-11 июля текущего года в Могилевской области. Такие рубки планируется завершить к 1 декабря 2025 года. По ветровалу-бурелому, который ранее образовался, планируем завершить до 1 апреля 2026 г.".
Не снижают темпов и переработчики. Ведь людям нужны дрова, котельным – щепа, сырье для заводов. На станции погрузки в Быхове работа не останавливается.
Руслан Белявский, главный инженер Могилевского ГПЛХО:
"В лесхозах области хранилась 831 тысяча кубометров заготовленной древесины. На сегодняшний день этот показатель составляет уже порядка 670 тысяч. Не сидим сложа руки. Наши производства загружены на 100 %".
Лес - богатство нашей страны, одновременно это и экономика. Недопустимо, чтобы заготовленная древесина превращалась в дрова. Тем более, когда для ее заготовки затрачены большие усилия работников лесной отрасли.