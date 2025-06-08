В честь своего 10-летия Bison Race вернулся в Жодино, откуда все и начиналось

В честь своего 10-летия Bison Race - самый популярный в Беларуси забег с препятствиями и один из сложнейших в Европе - вернулся туда, где и начинал свой путь. В мае 2015 года желающие испытать свою силу, волю и характер съехались в Жодино. И тогда мало кто понимал, во что может превратиться это хобби.

"Препятствия устанавливали за день до мероприятия. В пять вечера, за день до старта, я понимаю, что не укладываюсь по времени. Пришлось работать ночь до самого старта участников", - рассказал основатель Bison Race Александр Стасевич.

И та бессонная ночь того стоила. Главной особенностю забега, который состоялся 8 июня в Жодино, стало именно то, что на этом же стадионе и на этой же трассе все начиналось ровно 10 лет тому назад. За это время Bison Race стал действительно неординарной беговой культурой в белорусском спортивном движении.

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Bison Race - это сформировавшееся комьюнити и средство преодоления своих слабостей. Внутренний стержень формируется через физическую работу над собой. Забег как ярмарка, где ты можешь показать результат перед другими, но главное - перед собой.

Основа Bison Race - это бег. Но с самых первых гонок 10-летней давности все более сложными становились препятствия не верхнюю часть корпуса - так называемые рукоходы. Именно они отпугивают самых слабых и привлекают сильнейших, ведь с наскока ты подобную гонку не пробежишь.