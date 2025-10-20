В День отца адвокаты бесплатно проконсультируют белорусов

21 октября в честь праздника - Дня отца - адвокаты всех территориальных коллегий бесплатно проконсультируют белорусов по темам брачно-семейного законодательства.

Акция не распространяется на вопросы, которые требуют ознакомления с документами, и проходит в устном формате.