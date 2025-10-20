3.70 BYN
В День отца адвокаты бесплатно проконсультируют белорусов
Автор:Редакция news.by
21 октября в честь праздника - Дня отца - адвокаты всех территориальных коллегий бесплатно проконсультируют белорусов по темам брачно-семейного законодательства.
Акция не распространяется на вопросы, которые требуют ознакомления с документами, и проходит в устном формате.
Цель - повысить юридическую грамотность, помочь гражданам сориентироваться в сложных жизненных ситуациях и предотвратить ошибки при оформлении правовых процедур.