В День отца адвокаты бесплатно проконсультируют белорусов

21 октября в честь праздника - Дня отца - адвокаты всех территориальных коллегий бесплатно проконсультируют белорусов по темам брачно-семейного законодательства.

Акция не распространяется на вопросы, которые требуют ознакомления с документами, и проходит в устном формате.

Цель - повысить юридическую грамотность, помочь гражданам сориентироваться в сложных жизненных ситуациях и предотвратить ошибки при оформлении правовых процедур.

Общество

адвокатыконсультацииДень отца