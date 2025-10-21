3.68 BYN
В День отца теплые слова благодарности принимают белорусские папы
Кульминация Недели родительской любви. Теплые слова благодарности 21 октября принимают белорусские папы. День отца - один из самых молодых праздников, который установлен указом Президента в 2022 году. Он еще раз напоминает о необходимости укрепления института семьи и брака, а также подчеркивает важность обоих родителей в воспитании детей. Катерина Стреха о тех, кто служит примером и создает крепкие и счастливые семьи.
Ксения - первенец в семье Василец. О папе Борисе всегда - с теплотой в голосе и восхищением. Он, как персонаж из популярной детской песни, может все, что угодно!
Сохранение традиционных ценностей
В браке Борис и Анастасия 10 лет. За это время стали многодетными родителями. Говорят, что традиционные семейные ценности во главе угла всегда. Сила - в поддержке и единстве.
Борис Василец, многодетный папа:
"Я рос в небольшой семье, и мне всегда хотелось, чтобы у меня была она большая, чтобы дети были, потому что дети - это самое главное и важное для меня. Самый такой большой страх, наверное, это оказаться одному. Когда летом дети уезжают в деревню к бабушке на какой-то период, я даже в детскую не захожу, потому что одному тяжело".
Анастасия Василец, многодетная мама:
"Муж активно участвует в жизни школы, в жизни сада, все родительские собрания, все какие-то мероприятия, субботник в школе или в саду. Где-то я, конечно. Он очень активный, он вовлеченный. Привезти с утра в школу, забрать - это все у нас на отце. Мне в саду говорят: с таким папой можно еще и не одного ребенка".
Через несколько месяцев в семью Василец прилетит еще один аист.
Роль отца в современной семье
Что такое радость отцовства, знает и Дмитрий Курильский - папа двух девочек. В женском царстве скучать не приходится.
Дмитрий Курильский, председатель правления ОО "Гильдия отцов":
"Утром проснулся, тебе нужно одну накормить, напоить, помыть, вторую уже в школу отвезти. Если кто-то, не дай бог, заболел, ты должен как-то с работы сорваться, приехать. Вечером то же самое, помочь маме. Поэтому, по сути, я нахожусь постоянно в декрете. И вот эти два часа, как они высчитаны, это, так сказать, сложно. Плюс тот момент, когда ты находишься на работе, ты тоже думаешь о семье: ты зарабатываешь деньги для семьи, ты думаешь про какие-то развлекательные мероприятия для дочек, что ты будешь делать в выходные. Поэтому, мне кажется, в наше время ответственные отцы, они точно так же находятся в декретном отпуске, не меньше, чем и мамы".
Приоритеты госполитики - поддержка материнства и отцовства
О роли отца и сохранении культурного кода белорусской семьи говорили 21 октября и в Минске за круглым столом. В Беларуси уделяется особое внимание поддержке материнства и отцовства. Пособия, льготное строительство жилья, доступное образование и медицина. Такая социальная политика приносит свои плоды. В Беларуси сегодня более 120 тыс. многодетных семей.
Ольга Василевская, зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
"Сегодня государство предоставляет ряд льгот, преференций и гарантий по различным направлениям. Это и система льготных кредитований при строительстве жилья, это и гарантии в трудовом законодательстве, которыми сегодня активно пользуются наши работающие".
Праздник от МВД
Главные герои дня все же отцы - опора, защита и пример. Более сотни пап сегодня вышли на старт не в милицейской, а в спортивной форме. Масштабный праздник от Министерства внутренних дел собрал в столице несколько тысяч семей со всей страны. Задача - поддержать многодетные семьи, которые воспитывают ребят с особенностями, а также членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебного и воинского долга.
Дмитрий Корзюк, замминистра внутренних дел Беларуси:
"Мы огромное внимание уделяем деткам, которые к нам присоединились и сегодня могут спокойно находиться с нами. Это огромная работа".
Чемпионат по колке дров ко Дню отца
Сегодня в Беларуси проживают почти 3 300 тыс. мужчин. Каждый пятый - житель столицы. К празднику в стране составили и статистический портрет отца: это женатый горожанин, имеющий среднее специальное образование, работающий в строительной или транспортной сфере.