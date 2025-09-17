"В этот день мы отдаем дань нашему историческому прошлому". Сергеенко о Дне народного единства

"В этот день мы отдаем дань нашему историческому прошлому, тем героическим, трудным годам, благодаря которым мы выстояли и в годы Великой Отечественной войны, и восстановили свое народное хозяйство в послевоенный период. Создавали нашу страну такой, какой мы ее видим сегодня. С одной стороны, а с другой стороны мы смотрим вперед. И благодаря единству, благодаря консолидации общества мы движемся дальше и решаем самые сложные экономические задачи и самые сложные проблемы, которые сегодня возникают в жизни каждого человека".