3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
В Европе выселяют, из США депортируют. Куда бежать украинцам - может, пора домой?
Как будет развиваться ситуация дальше? Построим связь между событиями на международной арене и вместе с ведущими экспертами и политологами проанализируем, почему мир оказался на пороге глобального конфликта.
Программу "Тренды" смотрите 20 августа, а также на нашем сайте NEWS.BY и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.
Главные темы выпуска:
Аляска-2025. Путин - Трамп против ЕС - Зеленский. Кто кого переиграл. Разбор переговоров. Что Трамп на самом деле уступил за "10 из 10"?
"Эковандализм как национальный спорт: Запад сбрасывает машины с горы и учит мир "зеленым" ценностям.
Вчера - герои, сегодня - социальные туристы. Куда бежать украинцам? В Европе - выселяют, в США - депортируют. Может, пора домой?
Сербия в огне: Народный бунт или переворот от Брюсселя? Повторит ли страна судьбу Украины?
Лондон: Девочку арестовали за бургер. Париж: Блогерше отказали в сумке. "Свободный" Запад?
Брюссель против Венгрии: Кто главный в ЕС - страны или чиновники? Орбан сказал прямо: "Они нам должны служить!"
ЕС объявил войну правде: Новый закон - это дубинка для "неправильных" журналистов и зеленый свет для пропаганды!
Что страшнее - нищета или оплаченное ничегонеделание? Француженка судится с работодателем за 20 лет безделья.
Программа "Тренды" - "международная панорама без фильтров". Ваш гид в мире, где правду подменили сценарием.
Смотрите.
Сравнивайте.
Думайте.