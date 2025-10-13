В финале конкурса "Краса Беларуси" - 15 многодетных мам

Многодетное материнство может быть красивым! Уже пятый год подряд это доказывает республиканский конкурс красоты для многодетных мам "Краса Беларуси". До его финала остаются считанные дни. А пока 15 участниц активно готовятся к финальному шоу.

Расскажем, как проходит первый день конкурсной недели.

Спортсменки, белоруски и просто красавицы. Наши женщины не просто ломают стереотипы, а смело задают новые тренды.

Где семья и семейные ценности - ключевое. А дети - главное украшение женщины. И именно эти факторы решающие для участия в республиканском конкурсе красоты для многодетных мам "Краса Беларуси - 2025".

13 октября - первый день конкурсной недели. Расписание плотное и насыщенно различными мастер-классами. Так, мамы прикоснутся к азам техники речи, попробуют себя в сценическом мастерстве и фото- видеосъемке, а еще обязательно продефилируют.