В ГАИ напомнили о недопустимости вождения в нетрезвом виде

Столичная Госавтоинспекция напоминает о запрете участия в дорожном движении в состоянии опьянения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, в соответствии с законодательством привлечению к ответственности подлежит: водитель - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (штраф в размере от 100 до 200 базовых величин с лишением права управления на срок от 3 до 5 лет); водитель мотоцикла - в случае перевозки пассажира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения (штраф в размере до 4 базовых величин); пешеход - за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения (штраф в размере от 3 до 5 базовых величин).