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В ГАИ напомнили о недопустимости вождения в нетрезвом виде
Столичная Госавтоинспекция напоминает о запрете участия в дорожном движении в состоянии опьянения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Так, в соответствии с законодательством привлечению к ответственности подлежит: водитель - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (штраф в размере от 100 до 200 базовых величин с лишением права управления на срок от 3 до 5 лет); водитель мотоцикла - в случае перевозки пассажира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения (штраф в размере до 4 базовых величин); пешеход - за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения (штраф в размере от 3 до 5 базовых величин).
"Уважаемые участники дорожного движения! Состояние алкогольного опьянения на момент совершения правонарушения является не смягчающим ответственность обстоятельством, а отягчающим. Алкоголь на дороге влечет опасность не только для лица, находящегося в состоянии опьянения, но и для других участников дорожного движения, - отметили в ГАИ. - Если вы стали свидетелем факта управления транспортным средством в нетрезвом виде, сообщите по телефону 102 или в чат-бот @MinskPolice_bot".