В Гавану прибыла белорусская гуманитарная помощь

Белорусские медикаменты, продовольственные товары - более десятка позиций включает гуманитарная помощь, которую передали друзьям на Кубе из Минска. Об этом сообщили в МИД нашей страны.

Мероприятие состоялось при участии посла Беларуси Виталия Борчука и директора Национального института гематологии и иммунологии Кубы доктора Гильфредо Роке Гарсии, который представлял кубинскую сторону. На церемонии присутствовали представители кубинских министерств здравоохранения, внешней торговли, иностранных дел, а также руководство и сотрудники института.

Доктор Гильфредо Роке Гарсия выразил благодарность белорусскому народу и правительству за проявленную солидарность, подчеркнув, что помощь, включающая 13 наименований - от медикаментов до мясных консервов и сухого молока - поступила в нужный момент и окажет значительное влияние на улучшение санитарной и продовольственной ситуации в стране.