В городах Беларуси зафиксировано снижение уровня загрязнения воздуха news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cc7a2cc-d4bc-4c4a-abd7-ecb566fd7074/conversions/fb8ee1ba-a701-4d41-bb5f-298fbb11912f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cc7a2cc-d4bc-4c4a-abd7-ecb566fd7074/conversions/fb8ee1ba-a701-4d41-bb5f-298fbb11912f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cc7a2cc-d4bc-4c4a-abd7-ecb566fd7074/conversions/fb8ee1ba-a701-4d41-bb5f-298fbb11912f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7cc7a2cc-d4bc-4c4a-abd7-ecb566fd7074/conversions/fb8ee1ba-a701-4d41-bb5f-298fbb11912f-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Анализ данных наблюдений на сети мониторинга атмосферного воздуха за 2024 год и январь - октябрь 2025 года определил, что в Гомеле и Лиде за этот период существенно снизилось содержание твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), в Бресте, Гродно и Жлобине снизилось в 2 раза, в Борисове - в 1,4 раза, в Бобруйске, Минске, Орше, Пинске и Могилеве существенно не изменилось.

В Бобруйске, Витебске, Гродно и Лиде снизился уровень загрязнения воздуха оксидом углерода в 1,5-1,8 раза. Снижение содержания в атмосферном воздухе диоксида азота наблюдалось в Бобруйске, Борисове, Витебске, Гомеле, Гродно, Орше, Новополоцке и Полоцке, аммиака - в Бобруйске, Гомеле, Гродно и Могилеве (в 1,3-3 раза), фенола - в Бобруйске и Гомеле.

В последние дни в связи с преобладанием на территории Беларуси метеорологических условий, способствующих рассеиванию и осаждению загрязняющих веществ, проблем с качеством воздуха в городах страны не отмечалось. В Минприроды отметили, что различным уровням загрязнения воздуха присуща сезонность. Так, в осенний период превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха фиксируются очень редко.