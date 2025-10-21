3.68 BYN
В городах Беларуси зафиксировано снижение уровня загрязнения воздуха
В Беларуси снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Анализ данных наблюдений на сети мониторинга атмосферного воздуха за 2024 год и январь - октябрь 2025 года определил, что в Гомеле и Лиде за этот период существенно снизилось содержание твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), в Бресте, Гродно и Жлобине снизилось в 2 раза, в Борисове - в 1,4 раза, в Бобруйске, Минске, Орше, Пинске и Могилеве существенно не изменилось.
В Бобруйске, Витебске, Гродно и Лиде снизился уровень загрязнения воздуха оксидом углерода в 1,5-1,8 раза. Снижение содержания в атмосферном воздухе диоксида азота наблюдалось в Бобруйске, Борисове, Витебске, Гомеле, Гродно, Орше, Новополоцке и Полоцке, аммиака - в Бобруйске, Гомеле, Гродно и Могилеве (в 1,3-3 раза), фенола - в Бобруйске и Гомеле.
В последние дни в связи с преобладанием на территории Беларуси метеорологических условий, способствующих рассеиванию и осаждению загрязняющих веществ, проблем с качеством воздуха в городах страны не отмечалось. В Минприроды отметили, что различным уровням загрязнения воздуха присуща сезонность. Так, в осенний период превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха фиксируются очень редко.
Мониторинг атмосферного воздуха в Беларуси проводится в 26 промышленных городах. В воздухе определяется содержание как основных загрязняющих веществ (твердые частицы, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы), так и специфических, характерных для определенных видов производств (формальдегид, сероуглерод, аммиак).