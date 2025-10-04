В городском парке Белоозерска установили памятник белорусской креветке

Город Белоозерск 4 октября принимает фестиваль-ярмарку тружеников села Брестской области "Дожинки-2025".

"Дожинки" в Брестской области

Праздник хлеборобов в Белоозерске в самом разгаре. Начался фестиваль с традиционного шествия тружеников села. В праздничной колонне - делегации со всех уголков области, герои аграрного труда, чьи усилия обеспечивают продовольственную безопасность страны.

В 2025 году 8 районов Брестчины стали 100-тысячниками, включая Ивановский и Дрогичинский, которые достигли этого показателя впервые. Общий каравай области - 1,7 млн т зерна. Среди героев жатвы - Вячеслав Трус из хозяйства "Крошин". На его счету 8 876 т - это рекорд по перевозке зерна в регионе.

В городе к фестивалю обновили инфраструктуру, а в сам праздник торжественно презентовали знаковые объекты. Например, бассейн оздоровительного центра "Энергия". Построенный с нуля менее чем за год, он соответствует всем современным стандартам, включая безбарьерную среду.

В городском парке установили памятник белорусской креветке. Она обитает в местном озере уже 40 лет. Инициатива принадлежит местному жителю Артему Бору, который предложил увековечить символ природы.

Праздник в Белоозерске продолжается. На главной площадке фестиваля лучшие аграрии Брестской области получают заслуженные награды.