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В ГПК разъяснили, почему Латвия закрыла пункт пропуска "Патерниеки"
Государственный пограничный комитет Беларуси дал разъяснение ситуации на границе с Латвией, где сопредельная сторона закрыла пункт пропуска "Патерниеки" на 9 часов.
По данным белорусской стороны, группа африканцев следовала в Европейский союз по действительным документам, однако на территории Латвии 10 иностранцев получили отказ в оформлении. Позже латвийский пограннаряд перегородил дорогу в обоих направлениях и не пропускал иностранцев, пытающихся выяснить причину отказа во въезде. Спустя 6 часов конфликта африканцы вернулись в Беларусь, где им предоставили помещение для отдыха, воду и транспорт для возвращения, но даже после этого "Патерниеки" были закрыты еще 2,5 часа. К ночи здесь скопилось более 40 автомобилей.
Заложниками ситуации оказались и граждане Евросоюза. Многие туристы, посещающие Беларусь, понимают политический подтекст конфликта и, не стесняясь, рассказывают белорусским пограничникам о настроениях латвийских коллег.
Вот, например, что сказали сами латвийцы: "Говорили, что здесь завербуют, а они нас не спасут. Мы едем в страну, которая признана агрессором. В Беларуси хотят посадить в тюрьму. Сложно это все комментировать. Мы приезжаем сюда, чтобы отдохнуть душой и телом, а в Латвии разве не тюрьма?"
Госпогранохрана Латвии предложила частично закрыть пункт пропуска "Патерниеки" на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов. По словам начальника ведомства, погранслужба намерена обратиться к правительству с просьбой частично закрыть пункт пропуска на полгода. Разрешено будет пересекать границу только на автомобилях, а вот пешеходам и велосипедистам - красный свет.