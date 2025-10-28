В ГПК рекомендуют сообщать в милицию о замеченном у границы БПЛА

О замеченном в воздухе беспилотном летательном аппарате лучше всего будет сообщить в милицию. Об этом заявил заместитель начальника главного управления - начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Госпогранкомитета Николая Борейко на пресс-конференции "О вопросах усиления охраны воздушного пространства Республики Беларусь и использования беспилотных летательных аппаратов в рамках законодательства", сообщает БЕЛТА.

Количество сообщений, поступающих от жителей страны, о замеченных ими БПЛА постоянно увеличивается.

"Жители страны, думая об исполнении своего гражданского долга, считают важным информировать правоохранительные органы об обнаружении БПЛА. Вместе с тем сам факт нахождения беспилотника в воздухе не является правонарушением. Но данные сообщения нужны, и прежде всего для того, чтобы обратить внимание на сам аппарат и законность его нахождения в воздушном пространстве. Часть таких сообщений, как правило, заканчивается проверкой документов и ничего не несет для оператора и осуществляемой им деятельности", - рассказал начальник управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Республики Беларусь Ростислав Давидюк.

Кроме этого, по словам заместителя начальника главного управления - начальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Госпогранкомитета Николая Борейко, бдительность граждан приносит пользу и пограничной службе.