В ГПК сообщили, что на пропуске "Мядининкай" за сутки оформили только 12 % фур от нормы

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил, что за сутки в литовском "Мядининкае" было оформлено только 12 % фур от нормы, информирует БЕЛТА.

Перед литовскими пунктами пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") и "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") ожидают въезда в Литву 270 и 230 фур соответственно.