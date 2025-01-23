В ГПК сообщили, что на пропуске "Мядининкай" за сутки оформили только 12 % фур от нормы

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Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил, что за сутки в литовском "Мядининкае" было оформлено только 12 % фур от нормы, информирует БЕЛТА.
Перед литовскими пунктами пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") и "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") ожидают въезда в Литву 270 и 230 фур соответственно.
Через погранпереход "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") на территорию ЕС за 24 часа проследовало 37 % грузовиков от нормы. Контрольные службы пункта пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") оформили 58 фур из 500 возможных, что составляет 12 %.