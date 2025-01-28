В ГПК заявили, что украинские БПЛА около 20 раз нарушали границу Беларуси в 2024 году

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Украинские БПЛА около 20 раз нарушили границу Беларуси в 2024 году. Об этом заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, пишет БЕЛТА.
28 января представители зарубежных СМИ из девяти государств посещают участок государственной границы с Украиной в Гомельском районе.
"За истекший год на границе с Украиной зафиксировано около 350 полетов беспилотной летательной авиации, беспилотных летательных аппаратов. Приблизительно в 20 случаях фиксировались нарушения воздушного пространства Республики Беларусь, нарушения границы этими беспилотными летательными аппаратами", - сказал Антон Бычковский.
Официальный представитель ГПК отметил, что пограничная служба и пограничные наряды Беларуси принимают соответствующие меры. "Пограничные наряды вооружены радиоэлектронными ружьями, помповым оружием, чтобы не допускать нарушения государственной границы беспилотниками", - представитель ГПК.