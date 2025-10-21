3.68 BYN
В Гродненском областном перинатальном центре заложили сад семейного счастья
В Гродненском областном перинатальном центре прошло чествование родителей, чьи дети появились на свет в Неделю родительской любви. Здесь родились 19 малышей: 12 мальчиков и 7 девочек. Символично, что праздник собрал тех, кто своей заботой и преданностью семье укрепляет главную ценность - жизнь. Среди приглашенных - мамы и папы, у которых родились первенцы, и те, кто воспитывает уже шестого ребенка.
Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:
"Беларусь впереди по заботе о матерях. Начиная от детского питания до предоставления жилья, оплачиваемых трехлетних декретных. У нас об этом заботится наше социальное государство, которое осознает свою роль и работает на демографию".
Кульминацией торжественного мероприятия стала закладка сада семейного счастья на территории перинатального центра как символа продолжения жизни и укрепления семейных традиций.