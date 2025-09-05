3.70 BYN
В Гродно открыли плиту, посвященную фильму "Годен к нестроевой"
Ко дню города в Гродно на "Аллее кино" появилась новая "звезда". 5 сентября в торжественной обстановке открыли 14-ю плиту, которая посвящена фильму "Годен к нестроевой". Это художественный черно-белый фильм о Великой Отечественной войне 1968 года режиссера Владимира Рогова.
Более 50 эпизодов этой киноленты было снято в Гродно. К слову, одним из тех, кто в далекие 1960-е побывал на съемках этой ленты в Гродно, был Александр Лосминский. 15-летним мальчишкой он попал на съемочную площадку.
"Я появился тогда во дворе, показал удостоверение внештатника газеты "Гродненская правда", мне разрешили присутствовать везде и даже брали на съемки, когда я приходил в выходной день к моменту выезда всей группы. Я думаю, что в год 80-летия Великой Победы это актуальная тема - тема патриотизма для молодежи", - рассказал руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси народного фотоклуба "Гродно" Александр Лосминский.
Гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Дмитрий Семенов добавил, что открытие плиты стало знаковым событием в культурной палитре всех мероприятий, которые проходят в Гродно. Это город, который притягивает к себе как туристов, так и кинематографистов, здесь присутствует уникальная, чарующая атмосфера, притягивающая всех. По мнению гендиректора, каждый, кто побывал хоть раз в Гродно, это также отметит.
Горожане смогли посмотреть фильм "Годен к нестроевой" в кинотеатре под открытым небом прямо в центре Гродно. Уникальная традиция закладывать памятную плиту на день рождения города появилась в 2016 году и началась со всеми любимого фильма "Белые росы", снятого на киностудии "Беларусьфильм".