В Гродно открыли плиту, посвященную фильму "Годен к нестроевой"

Ко дню города в Гродно на "Аллее кино" появилась новая "звезда". 5 сентября в торжественной обстановке открыли 14-ю плиту, которая посвящена фильму "Годен к нестроевой". Это художественный черно-белый фильм о Великой Отечественной войне 1968 года режиссера Владимира Рогова.

Более 50 эпизодов этой киноленты было снято в Гродно. К слову, одним из тех, кто в далекие 1960-е побывал на съемках этой ленты в Гродно, был Александр Лосминский. 15-летним мальчишкой он попал на съемочную площадку.

"Я появился тогда во дворе, показал удостоверение внештатника газеты "Гродненская правда", мне разрешили присутствовать везде и даже брали на съемки, когда я приходил в выходной день к моменту выезда всей группы. Я думаю, что в год 80-летия Великой Победы это актуальная тема - тема патриотизма для молодежи", - рассказал руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси народного фотоклуба "Гродно" Александр Лосминский.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce1b21c2-fe53-4e3b-9277-ab5f69e99ece/conversions/54eb6ea8-9d8e-4e28-9cf3-9a02c688cf16-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce1b21c2-fe53-4e3b-9277-ab5f69e99ece/conversions/54eb6ea8-9d8e-4e28-9cf3-9a02c688cf16-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce1b21c2-fe53-4e3b-9277-ab5f69e99ece/conversions/54eb6ea8-9d8e-4e28-9cf3-9a02c688cf16-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce1b21c2-fe53-4e3b-9277-ab5f69e99ece/conversions/54eb6ea8-9d8e-4e28-9cf3-9a02c688cf16-xl-___webp_1920.webp 1920w

Гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Дмитрий Семенов добавил, что открытие плиты стало знаковым событием в культурной палитре всех мероприятий, которые проходят в Гродно. Это город, который притягивает к себе как туристов, так и кинематографистов, здесь присутствует уникальная, чарующая атмосфера, притягивающая всех. По мнению гендиректора, каждый, кто побывал хоть раз в Гродно, это также отметит.