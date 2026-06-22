В Гродно почтили память героев гарнизона долговременных огневых точек

В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа митинг-реквием прошел на рубеже 68-го Гродненского укрепрайона. 22 июня 1941 года здесь вместе с пограничниками первыми приняли на себя удар немецких войск гарнизоны долговременных огневых точек.

"Эти бойцы первыми вместе с пограничниками приняли удар от немецких войск утром 22 июня. Им пришлось практически в одиночку отбиваться, потому что войска третьей армии из Гродно не успели сюда дойти - они были окружены. В окружении гарнизоны погибали полностью, но не сдавались", - рассказал учитель истории гимназии № 4 им. Д. В. Казакевича г. Гродно Дмитрий Лютик.