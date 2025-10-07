В Гродно строят многофункциональный спортивный комплекс и аквапарк

В Гродно появятся новые спортивные и рекреационные объекты. На въезде в город возводят многофункциональный спортивный комплекс.

А ближе к центру идет реконструкция бывшего бассейна "Лазурный". Будущий аквапарк рассчитан на детей и взрослых, а также людей с особыми потребностями. Скоро на дорожках этого 50-метрового бассейна пройдут первые старты, а в спортивных залах состоятся матчи республиканского и международного уровней.

Новый многофункциональный спортивный комплекс станет не просто ареной для соревнований, а пространством для подготовки будущих чемпионов и активного отдыха горожан.

Многофункциональный спортивный комплекс, сочетающий игровые и водные дисциплины, претендует на звание одного из самых современных в регионе. Выбор локации - стратегический. Удобное расположение - въезд в город со стороны трассы М6 - сделает объект визитной карточной Гродно.

Строительство ведется по плану, уже залиты фундаменты чаши бассейна, возведены трибуны, проложено более половины наружных инженерных сетей.

Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

"Наши команды не имеют возможности в финальных частях чемпионатов Беларуси принимать у себя на родной площадке, так как территории, где играют по ходу сезона баскетболисты, гандболисты, волейболисты, уже устарели".

Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a06f53c9-474c-46f4-8b58-fece73863507/conversions/bc04286b-1774-4228-bf0e-089f6fcb62b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a06f53c9-474c-46f4-8b58-fece73863507/conversions/bc04286b-1774-4228-bf0e-089f6fcb62b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a06f53c9-474c-46f4-8b58-fece73863507/conversions/bc04286b-1774-4228-bf0e-089f6fcb62b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a06f53c9-474c-46f4-8b58-fece73863507/conversions/bc04286b-1774-4228-bf0e-089f6fcb62b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Комплекс включает два зала: соревновательный на 2 тыс. зрителей и тренировочный на 500 мест. Спортивные сооружения оснастят системой прямых трансляций, это важно для проведения соревнований самого высокого уровня.

Уже сегодня здесь создаются условия для подготовки спортивного резерва и воспитания будущих чемпионов. Современная инфраструктура позволит юным спортсменам расти рядом с профессионалами, а горожанам вести активный образ жизни.

"В Гродно не хватало такого центра, который позволит молодежи с пользой провести время. В залах комплекса будет возможность эффективнее организовать тренировочный процесс", - отметил житель Гродно Алексей Пилипчик.

житель Гродно Алексей Пилипчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d77342da-9f15-417f-94dc-9341b2cf55f0/conversions/58702882-7646-4f68-af72-b3b705fb2135-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d77342da-9f15-417f-94dc-9341b2cf55f0/conversions/58702882-7646-4f68-af72-b3b705fb2135-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d77342da-9f15-417f-94dc-9341b2cf55f0/conversions/58702882-7646-4f68-af72-b3b705fb2135-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d77342da-9f15-417f-94dc-9341b2cf55f0/conversions/58702882-7646-4f68-af72-b3b705fb2135-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Это будет хорошим толчком, чтобы развиваться, попробовать себя в чем-то новом, потому что комплекс обещает быть большим и многогранным. Надеемся, что появятся звезды гродненского спорта", - уверена жительница Гродно Карина Куделя.

На месте первого крытого бассейна в городе "Лазурный", построенного в 1973 году, возводится современный центр водного отдыха. Комплекс будет включать аквазоны, детские и взрослые горки, SPA‑зоны и 50-метровый бассейн, который станет площадкой для развития водных видов спорта.

Объект также адаптируют для людей с ограниченными возможностями. Стоимость реконструкции - около 22,5 млн рублей. Открытие аквацентра намечено на второй квартал 2026 года.

Александр Жуковский, первый замдиректора, главный инженер управления капитального строительства города Гродно:

"Кладка стен, перегородок, монолит чаши бассейна делается, сантехнические работы и электромонтажные работы проводятся. Следующий этап – устройство кровли и будем выходить зимой на финишную прямую".

Многофункциональный спортивный комплекс и центр водного отдыха - это инвестиции в здоровье, массовый спорт и большие победы.