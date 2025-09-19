В ГТК рассказали, что будет с польскими фурами, застрявшими в Беларуси из-за закрытия границы

Беларусь пошла навстречу польскому бизнесу. На 10 дней продлен срок пребывания польских фур на территории нашей страны, заявил 19 сентября журналистам на открытии логистического центра "Минск-Белтаможсервис - 2" председатель ГТК.



Как рассказал Владимир Орловский, ГТК надеется на разрешение ситуации на польской границе в течение недели. После того как польская сторона закрыла пункт пропуска, польские грузовики выехать обратно в Польшу не могут. Въезд на территорию Беларуси временный. Обычно устанавливается срок в 10 дней. Это время уже практически у всех грузовиков истекло. Поэтому белорусские таможенники продлили его, надеясь на благоразумие польских властей.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Если не будет к этому времени открыта граница, транспортные средства будут размещать на площадках в Беларуси и принимать меры к перевозчикам в соответствии с законодательством. Мы надеемся, что в течение недели ситуация будет все-таки разрешаться и польский бизнес не пострадает от действий польских властей".

Дополнительный торгово-логистический центр торжественно открыли сегодня под Минском в канун дня таможенных органов.



Это новый современный мультимодальный терминал "Белтаможсервис-2", который позволит обслуживать большее количество машин. Принимать больше товаров, что улучшит экономику нашей страны. Это мощнейший логистический центр Беларуси.